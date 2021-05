Tonno rosso di 200 chili sequestrato a Palermo, pericoloso e pescato illegalmente

Un grosso tonno rosso appena pescato illegalmente a Capo Gallo, a Palermo, è stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto.

Il tonno trovato al largo di Palermo dalla capitaneria

I militari hanno trovato nelle acquee della costa di Capo Gallo un attrezzo da pesca artigianale. Il palangaro era privo di segni distintivi, con all’amo, un esemplare di tonno rosso di circa 200 chili. L’animale era già morto.

Si tratta di un attrezzo di pesca illegale, pertanto è stato sequestrato. Il pregiato esemplare di tonno, recuperato, viste le eccezionali dimensioni, con l’ausilio di un mezzo navale dei vigili del fuoco, è stato trasportato nella banchina del porto di Palermo. Il medico veterinario ha certificato la non idoneità al consumo per un cattivo stato di conservazione.

La pesca del tonno regolata in Italia

In Italia la pesca del tonno rosso è soggetta a particolari restrizioni. Sono, infatti, previste delle quote di prelievo limitate ed assegnate ad un numero ristretto di unità da pesca, alle quali viene rilasciato un permesso di cattura speciale dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

L’alta richiesta del mercato può, però, comportare un incremento della pesca illegale non autorizzata, con possibili rischi per la salute pubblica sia per mancanza degli obbligatori controlli sanitari, sia per la frequente, dannosa, interruzione della catena del freddo nel percorso sbarco, trasporto, conservazione e vendita.

L’invito ai consumatori

Il consumatore finale è invitato a verificare, prima dell’acquisto, le informazioni sulla tracciabilità del prodotto e le corrette modalità di conservazione del pescato (banconi con sistemi di refrigerazione).

Le attività di controllo delle attività di pesca, a salvaguardia dell’ambiente marino ed a tutela della salute pubblica, proseguiranno, con maggiore intensità, nei prossimi giorni.