Via al Green pass Ue, si potrà viaggiare in tutta Europa

Il Green Pass scandirà i prossimi mesi degli italiani e di tutti i cittadini dell’Unione Europea. È stato trovato l’accordo sui certificati digitali per i viaggi in vista dell’estate. Dai matrimoni, agli eventi, ai congressi, ai viaggi, il Green Pass sarà fondamentale per parteciparvi. In Italia la sperimentazione già con i banchetti di nozze a partire dal 15 giugno.

Verso la libertà di circolazione in Europa

Il via alla certificazione verde, inoltre è “un importante passo verso il ripristino della libera circolazione dei cittadini nella massima sicurezza possibile”. Almeno secondo la commissaria Ue alla Salute Stella Kiriakides che commenta l’intesa raggiunta tra istituzioni europee sul Green pass Ue. L’accordo ora dovrà passare comunque al vaglio del Parlamento europeo prima di entrare in vigore il primo luglio. Il certificato sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo. Attesterà se una persona è stata vaccinata ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall’infezione.

Certificato valido in tutte Europa

Il regolamento sul Green pass Ue resterà in vigore per 12 mesi.

In base all’accordo, i Paesi Ue saranno tenuti ad accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le persone che hanno ricevuto un vaccino autorizzato dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali. Ai singoli Stati resterà la possibilità di decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri farmaci utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’utilizzo di emergenza.

Via all’Eu Digital Covid Certificate

E’ stato stabilito che si chiamerà Eu Digital Covid Certificate, cioè certificato Covid Ue digitale, e non Green Digital Certificate. Gli Stati membri hanno bloccato qualsiasi riferimento alla gratuità dei test necessari a ottenere il certificato, se non si è vaccinati.