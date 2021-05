Incidente mortale sulla statale, muore 21enne

Incidente mortale a Mazara del Vallo. Un giovane extracomunitario ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 115, nel tratto tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

Lo scontro mortale è avvenuto tra il ciclomotore condotto dal giovane (che procedeva in direzione Mazara) e una Fiat Panda, con a bordo due persone che procedeva in direzione opposta. Uno scontro violentissimo che non ha dato scampo al ragazzo di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo che è morto sul colpo. Il suo corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Mazara.

Sono intervenuti Polizia Municipale e Carabinieri. I due a bordo dell’auto sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale “A. Ajello” di Mazara del Vallo.